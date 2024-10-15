ارتفاع حصيلة شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية على شمال لبنان إلى 21

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد شهداء الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في شمال لبنان اليوم الاثنين، إلى 21 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن ثمانية آخرين أصيبوا.

وأضافت أنه يتم حاليا إجراء اختبارات الحمض النووي على الرفات للتعرف عليها.

وأوضح مصدر أمني لبناني إن الغارة الإسرائيلية أصابت منزلا كان النازحون يحتمون به في بلدة ايطو قضاء زغرتا .

وتعد الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة ايطو في قضاء زغرتا هي الأولى على شمال لبنان.

ومن موقع الغارة قال النائب ميشال معوض، وهو من المنطقة المتضررة، إن من تم استهدافه كان عضو في حزب الله.

وكانت الوكالة الوطنية للاعلام ذكرت أن "الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة أيطو بشمال البلاد أسفرت بحسب معلومات أولية عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة".

وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله ، ولا تزال الغارات مستمرة حتى اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.