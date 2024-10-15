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استقرار معدل التضخم في السعودية عند 1.7% خلال سبتمبر الماضي

علم السعودية
علم السعودية
الرياض (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 1:01 م

حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره عند 1.7% خلال سبتمبر الماضي، حيث سجّل استقرارًا نسبيًا على أساس سنوي.

ويُعد معدل التضخم في المملكة من أكثر معدلات التضخم استقرارًا؛ ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوكالة، إلى أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا.


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