12 دولة بالاتحاد الأوروبي تطالب بتسريع وتيرة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة

قالت مجموعة مؤلفة من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك للمفوضية الأوروبية تم نشره، اليوم الثلاثاء، إنه لا بد من مواجهة عمليات الموافقة البطيئة لإحراز تقدم في الانتقال إلى اقتصاد أقل ضررا للبيئة في أوروبا.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية سفين جيجولد في اجتماع مع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء: "نحن بحاجة إلى تسريع إجراءات الموافقة لضمان زيادة تحفيز الموجة الجارية من الاستثمار في طاقتي الشمس والرياح".

وأضاف السياسي المنتمي لحزب الخضر أنه يجب ربط سوق الطاقة الأوروبي "بحيث يتمكن الجميع في المستقبل من الاستفادة من الطاقة الشمسية الرخيصة وطاقة الرياح ميسورة التكلفة".

وأشار إلى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة هي ركيزة الخطة الرامية إلى إنهاء اعتماد أوروبا على روسيا في مجال الطاقة.









