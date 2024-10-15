أستراليا تستهدف 5 إيرانيين بعقوبات بسبب برنامج طهران الصاروخي

أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء أنها تستهدف خمسة أفراد إيرانيين بفرض عقوبات على خلفية برنامج طهران الصاروخي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج في بيان إن العقوبات المالية وحظر السفر استهدفا مديرين اثنين ومسؤولا كبيرا في منظمة الصناعات الجوية الإيرانية، ومدير مجموعة الشهيد باقري الصناعية، والمدير التجاري لمجموعة الشهيد همّت الصناعية.

وقالت وونج: "يشكل برنامج الصواريخ الإيراني تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي."

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق إيران في الأول من أكتوبر أكثر من 180 صاروخا باليستيا ضد إسرائيل، فيما قالت طهران إنه رد على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

ووصفت وونج الهجوم بأنه "تصعيد خطير زاد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع."

وقالت وونج: "يواصل وكلاء إيران شن هجمات يومية في جميع أنحاء المنطقة، باستخدام صواريخ ومعدات عسكرية أخرى قدمتها إيران." وأضافت: "تسليم إيران صواريخ باليستية لروسيا الشهر الماضي لدعم حربها ضد أوكرانيا يعزز الدور المزعزع للاستقرار الذي تلعبه إيران."

وتدعم إيران شبكة من الجماعات المسلحة والجماعات السياسية التي تشمل حزب الله في لبنان، وحركة حماس الفلسطينية، والحوثيين في اليمن، وجميعها شنّت هجمات ضد إسرائيل.

وأشارت وونج إلى أن العقوبات تُفرض إلى جانب عقوبات من الشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأوضحت الوزيرة أن حكومتها، التي تولت السلطة في عام 2022، قد فرضت حتى الآن عقوبات على نحو 200 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب "أفعالها المتهورة والمزعزعة للاستقرار."