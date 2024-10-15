مجلس الأمن الدولي ينتقد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل في لبنان

انتقد أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وحث الأعضاء "جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن أفراد اليونيفيل ومواقع الأمم المتحدة"، وفقا لما ذكرته السفيرة السويسرية لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، نيابة عن جميع الأعضاء الخمسة عشر.

وأضافت: "يؤكدون أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومواقع الأمم المتحدة يجب ألا تكون هدفا لأي هجوم".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت قوات حفظ السلام في لبنان لإطلاق نار عدة مرات، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود على الأقل. كما اقتحمت الدبابات الإسرائيلية بالقوة البوابة الرئيسية لقاعدة تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وتتهم إسرائيل ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران باستخدام المناطق القريبة من قواعد اليونيفيل لأغراضها الخاصة.

وتراقب اليونيفيل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1978، وقد تم نشر أكثر من 10 آلاف جندي من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك ألمانيا، في هذه المهمة.





