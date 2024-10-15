أمين عام الجامعة العربية يتوجه إلى تركيا في أول زيارة منذ توليه منصبه

توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى منذ توليه مهام منصبه عام 2016، تلبية لدعوة تلقاها من الحكومة التركية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأنه من المنتظر أن تشهد الزيارة التباحث مع الجانب التركي حول الأوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من الطرفين.

وأضاف المتحدث أنه من المتوقع أن يبحث الجانبان أيضاً عددا من الموضوعات السياسية ومنها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا أخذاً في الاعتبار دور ونشاط تركيا على الساحة الدولية، وأيضاً بالنظر للعلاقات المتميزة حالياً بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقف تركيا الإيجابية إزاء القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط سيشارك في افتتاح الدورة الـ 15 لمنتدى التعاون الاقتصاد العربي التركي الذي ستعقد في مدينة إسطنبول يوم الخميس.