رئيس مدينة أبوزنيمة يوجه مواطني وادي تال بالتقدم لتركيب عدادات مياه لمنطقة الـ30 منزلا

أجرى اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، زيارة لوادي تال التابع للمدينة، للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، وطرح المقترحات الخاصة بحلها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتواجد المستمر وسط الأهالي للاطلاع على أهم مطالبهم واحتياجاتهم.

من جانبهم عرض الأهالي مطالبهم، ومنها توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب إلى المدارس بالمدينة، ورصف وتطوير الطرق الداخلية، وحل مشكلة شهادة الجنسية المطلوبة للانتهاء من التقنين، ووضع حل نهائي لأعطال شبكة المياه التي تهالكت وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيجري عرض مطالبهم على الدكتور خالد مبارك، موجهًا بسرعة التقدم بطلبات التقنين، والتقديم لتركيب عدادات مياه لمنطقة الـ30 منزلًا بدويًا لتكون من مصوغات طلباتهم لإدخال جميع المرافق فيما بعد.

كما طلب المواطنين بسرعة سداد أي متأخرات لإيجار مساكن الـ30 منزلًا.

رافق رئيس المدينة في زيارته محمود أحمد، رئيس قرية غرندل، ومحمد سراج، مدير التضامن الاجتماعي بمدينة أبو زنيمة.