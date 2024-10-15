محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى بلطيم

تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، أعمال تأهيل وتمهيد وتسوية الطرق بقريتي الزهراء والشهابية بمركز بلطيم، تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكل القطاعات الأخرى.