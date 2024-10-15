سيدات يد الأهلي يفوز على أوتوهو ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية، التي تقام بالمغرب بعد الفوز على أوتوهو ‏الكونغولي بنتيجة 35-27 ضمن المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم‎.‎

‎‏‎وسيطر الفريق على مجريات الشوط الأول ونجح في إنهاء الشوط بنتيجة 16-10‏‎.‎

‎وفي الشوط الثاني واصل الأهلي تفوقه وسيطرته بفضل خبرات اللاعبات، لينهي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 35-27، ويتأهل ‏الفريق إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة‎.‎

‎‏‎ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنجولي غدًا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا‎.‎

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏‎ ‎

‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا ‏نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.‏