مركز بروكسل الدولي يدعو القمة الأوروبية الخليجية إلى إطلاق مبادرة للسلام في الشرق الأوسط

دعا مركز بروكسل الدولي للبحوث، قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى إطلاق نداء مشترك يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، ومبادرة للسلام في الشرق الأوسط، وذلك خلال أعمال القمة الأوروبية الخليجية الأولى التى تنعقد غدا في بروكسل.

وأوصى المركز في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، باستغلال هذه القمة التاريخية لإطلاق مبادرة مشتركة بين الخليج وأوروبا لدعم السلام في الشرق الأوسط، تحت عنوان "مبادرة بروكسل للسلام أو "وثيقة بروكسل للسلام" أو "المبادرة الأوروبية الخليجية للسلام في الشرق الأوسط".

وأبدى مركز بروكسل الدولي للبحوث استعداده لتقديم مسودة أولية لهذه المبادرة من خلال فريق من الخبراء المختصين في هذا المجال.

ودعا المركز في بيانه قادة الخليج والاتحاد الأوروبي إلى تبني هذا المقترح بإطلاق المبادرة الجريئة لوقف نزيف الدماء وتهيئة بيئة ملائمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي، في ظل التهديد المتزايد بانزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية قد تؤثر على السلم والأمن العالميين.

كما شدد المركز على ضرورة أن تسترشد هذه المبادرة بمبادئ مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية قبل عقدين من الزمان، مع مراعاة التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين كركيزة أساسية لسياساته في الشرق الأوسط.

واعتبر المركز أن القمة الأوروبية الخليجية الأولى تمثل فرصة استراتيجية، حيث تجمع بين كيانين مؤثرين على الساحة الدولية من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعزز من إمكانات إطلاق عملية سلام شاملة يمكن أن تحظى بدعم عالمي واسع النطاق.