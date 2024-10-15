هولندا تشتري من ألمانيا 46 دبابة قتالية طراز ليوبارد-2 ايه 8

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية في لاهاي اليوم الاثنين أن هولندا ستشتري من ألمانيا 46 دبابة قتالية من طراز ليوبارد-2 ايه 8.

وأفادت الوزارة بأن من المقرر أن يتم تسليم الدبابات الأولى في عام 2027 مشيرة إلى أن الجيش الهولندي سيعاود امتلاك كتيبة دبابات كاملة بحلول عام 2030.

تجدر الإشارة إلى أن هولندا لم تعد تمتلك دبابات منذ عام 2011، ولكن بسبب الحرب في أوكرانيا، قررت الحكومة الهولندية إعادة بناء كتيبة دبابات تضم حوالي 500 جندي، وتخطط الحكومة لاستثمار ما يصل إلى 5ر2 مليار يورو في هذا المشروع. وقالت الوزارة إنها ستبحث مع ألمانيا ما إذا كان من الممكن تمركز هذه الكتيبة في منطقة برجن-هونه في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

ومن المنتظر أن يتم دعم دبابات ليوبارد بمركبات غير مأهولة وطائرات مسيرة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك هولندا خيارًا لشراء ست دبابات إضافية. كما تعتزم هولندا تعزيز دفاعها الجوي واستثمار ما يصل إلى 5ر2 مليار يورو في أنظمة دفاعية جديدة؛ وسيتم تسليم الأنظمة النرويجية الصنع بدءًا من عام 2028.