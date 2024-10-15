 تعليم الوادي الجديد يناقش الكثافة داخل الفصول والعجز والزيادة في المواد الدراسية المختلفة - بوابة الشروق
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تعليم الوادي الجديد يناقش الكثافة داخل الفصول والعجز والزيادة في المواد الدراسية المختلفة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 7:21 م

أعلن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مناقشة مجموعة من الموضوعات والمقترحات المهمة التي من شأنها النهوض بالعملية التعليمية وتقديم كل سبل الدعم للمعلمين والطلاب، منها الكثافة داخل الفصول، والعجز والزيادة في المواد الدراسية المختلفة، بجانب تنفيذ برامج علاجية للطلاب لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب والمتابعة المستمرة لغياب الطلاب ومعرفة الأسباب ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك خلال لقاء الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التعليم للتخطيط الاستراتيجي عبر الفيديو كونفرانس.

وأشار عبد العزيز، إلى المتابعات الميدانية لمدارس المحافظة للوقوف على آخر مستجدات العمل، وانتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة بالمراكز الإدارية الخمس.

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