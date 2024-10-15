 جالانت: الهجوم الإيراني لن يمر مرور الكرام.. والقيادة متفقة على طبيعة الرد - بوابة الشروق
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جالانت: الهجوم الإيراني لن يمر مرور الكرام.. والقيادة متفقة على طبيعة الرد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 5:56 م

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن "الهجوم الإيراني على إسرائيل لن يمر مرور الكرام وردنا سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا"، مشيرا إلى أن عملياتهم في إيران قد تؤثر على أماكن أخرى.

وأضاف جالانت أن "إيران هاجمتنا مباشرة من أراضيها لأننا قطعنا ذراعيها حماس وحزب الله"، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وتابع: "لا نرغب بفتح جبهات جديدة والقيادة الإسرائيلية متفقة على طبيعة الرد على إيران"، مؤكدا "التزامهم بتحقيق أهداف الحرب وبإبعاد حزب الله عن الحدود"
وقال جالانت: "نحن نتقدم في تهيئة الظروف لإعادة السكان إلى الشمال لكن هذا يحتاج إلى وقت".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مسئولين، يوم الإثنين، قولهم إن رد إسرائيل المرتقب على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها، سيكون "قبل الانتخابات الأمريكية" المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضاف: "نهتم جدا في إسرائيل بتوفير أقصى حد من التنسيق مع الإدراة الأمريكية، وعدم اتخاذ إجراء يمكن تفسيره على أنه تدخل سياسي في الانتخابات، فلا توجد نية للتأثير على أي من المرشحين".

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