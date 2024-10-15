قالت مصادر مطلعة إن حصيلة الطرح العام الأولي لأسهم شركة تشغيل قطارات الأنفاق في العاصمة اليابانية "طوكيو مترو كو" ستصل إلى 6ر348 مليار ين (3ر2 مليار دولار) بعد أن باعت الشركة الأسهم بالحد الأقصى للنطاق السعري للطرح، وهو ما يظهر قوة الطلب على أكبر طرح عام أولي في اليابان منذ 6 سنوات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة حددت 1200 يورو سعرا لبيع السهم الواحد للمكتتبين، في حين كان النطاق السعري للطرح بين 1100 و1200 ين للسهم. ومن المتوقع إدراج سهم الشركة في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج سيكون طرح طوكيو مترو أكبر طرح عام أولي في اليابان منذ طرح شركة الاتصالات العملاقة سوفت بنك كورب بقيمة 21 مليار دولار في ديسمبر 2018. وبلغت حصيلة الطروحات العامة الأولية في اليابان خلال العام الحالي 6ر1 مليار دولار، في حين يمكن أن تقترب الحصيلة في حال إضافة حصيلة طوكيو مترو، من إجمالي حصيلة 2023 التي كانت 4ر4 مليار دولار.

وذكرت بلومبرج في الأسبوع الماضي أن طرح طوكيو مترو حظى باهتمام كبير من المستثمرين العالميين، حيث قامت صناديق الاستثمار الطويل الأجل بتغطية الجزء المخصص للأسواق الدولية بالكامل. كما تمت تغطية الجزء المخصص للسوق المحلية والذي يمثل 80% من إجمالي حجم الطرح، بحسب المصادر.

يذكر أن شركة طوكيو مترو التي تأسست عام 2004 تقوم بتشغيل 9 خطوط قطارات أنفاق وتنقل حوالي 52ر6 مليون راكب يوميا في المتوسط. وتمتلك الحكومة اليابانية 42ر53% من رأسمالها في حين تمتلك حكومة مدينة طوكيو 58ر46% منها. وبعد الطرح العام الأولي ستنخفض حصتي الحكومتين إلى النصف.

وتتولى بنوك الاستثمار نومورا هولدنجز وميزوهو فاينانشال جروب وجولدمان ساكس جروب عملية طرح أسهم الشركة اليابانية.