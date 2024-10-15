اليابان تتعادل أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

أهدر منتخب اليابان، أول نقطتين في مسيرته بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتعادل الساموراي (1-1) مع ضيفه المنتخب الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث لعبت النيران الصديقة، دورًا في تسجيلهما.

بادر المنتخب الأسترالي بالتسجيل في الدقيقة 58 عن طريق الياباني شوجو تانيجوتشي، الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرمى بلاده.

ولم يهنأ الضيوف بتقدمهم كثيرًا، بعدما أدرك منتخب اليابان التعادل في الدقيقة (76) بواسطة كاميرون بورجس، مدافع أستراليا، الذي سجل هدفا عكسيا للمنتخب المضيف.

ورغم التعادل، بقي المنتخب الياباني، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالمجموعة، متربعًا على القمة برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط أمام منتخب أستراليا، صاحب المركز الثاني "مؤقتًا".

ويلتقي في وقت لاحق بنفس الجولة بالمجموعة منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط مع ضيفه البحريني، الذي يحتل المركز الرابع بنفس العدد من النقاط.

كما يلعب في المجموعة ذاتها منتخب الصين، متذيل الترتيب بلا نقاط، مع ضيفه منتخب إندونيسيا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط.

وتم توزيع المنتخبات الـ18 المشاركة في المرحلة الحاسمة للتصفيات على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة للملحق العالمي.