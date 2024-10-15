 رواندا تقلب الطاولة على بنين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية - بوابة الشروق
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رواندا تقلب الطاولة على بنين بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 10:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 10:59 م

قلب منتخب رواندا تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب بنين إلى فوز مثير 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقدم أندرياس هونتوندجي بهدف لمنتخب بنين في الدقيقة 42 ثم أدرك إنوسنت نشوتي التعادل لرواندا في الدقيقة 70 وبعدها بخمس دقائق سجل دجهاد بيزيمانا هدف الفوز من ضربة جزاء.

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط بعد إلغاء مباراته أمام نظيره الليبي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، وذلك عقب مواجهة صعوبات شديدة خلال رحلة سفره إلى ليبيا وبقاءه في المطار لأكثر من 12 ساعة.

وتحتل بنين المركز الثاني برصيد ست نقاط مقابل خمس نقاط لرواندا في المركز الثالث.


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