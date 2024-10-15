تجربة إسرائيلية لتطوير اعتراض المسيرات بعد هجوم نوعي لحزب الله

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إجراء تجربة لتسريع عملية اعتراض الطائرات المسيّرة، وذلك بعد يومين من استهداف حزب الله قاعدة عسكرية قي قضاء حيفا.

ومساء الأحد، انفجرت مسيّرة في قاعدة تدريب للواء جولاني، وهو لواء النخبة بقوة المشاة، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة أكثر من 60، بينهم 7 بحالة حرجة جدا.

ووسط انتقادات محلية حادة، تجري السلطات العسكرية في إسرائيل تحقيقا لتحديد أسباب الفشل في اعتراض هذه المسيّرة، ومن ثم عدم انطلاق صفارات الإنذار، وفق وكالة الأناضول.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان الثلاثاء، إن الوزير يوآف جالانت ووزراء آخرين قادوا تجربة هي الأولى من نوعها، الاثنين، بحثا عن قدرات جديدة لاعتراض الطائرات بدون طيار.

وأضافت أن التجربة أُجريت في حقل اختبار بجنوب إسرائيل، بمشاركة شركات، بينها إلبيت سيستمز ورافائيل وصناعات الفضاء الإسرائيلية، وقدمت حلولا تكنولوجية لاعتراض الطائرات بدون طيار.

وتابعت: «ستتقدم الحلول التي تلبي المتطلبات الأساسية من مرحلة العرض إلى التطوير السريع والاختبار التشغيلي».

وقال جالانت، في البيان: «الطائرات بدون طيار تهديد متعدد المجالات ينبع من إيران، التي تزود لبنان واليمن والعراق بالطائرات بدون طيار، بل وتطلقها بنفسها، ولذلك لابد من إنتاج حلول تشغيلية بسرعة».

فيما صرح المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء احتياط إيال زامير: «نعمل على تطوير أنظمة اعتراض يمكنها تقديم حل فعال، ونسعى إلى تسريع تطوير ونشر أنظمة اعتراض جديدة».​​​​​​

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية على مناطق بينها العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغلات برية في الجنوب.