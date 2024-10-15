الهند : لجنة الانتخابات تعلن اليوم الجدول الزمني لانتخابات مجلسي ماهاراشترا وجهارخاند

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قالت لجنة الانتخابات في الهند إنها ستعلن اليوم الثلاثاء ، الجدول الزمني لانتخابات مجلسي ولايتي ماهاراشترا وجهارخاند، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

وستعقد لجنة الانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم في الساعة 1530 مساء للإعلان عن التفاصيل.

وبينما تنتهي فترة مجلس ولاية ماهاراشترا في 26 نوفمبر، تنتهي فترة مجلس ولاية جهارخاند في الخامس من يناير من العام المقبل.

وإلى جانب الانتخابات العامة للمجلسين، ستعلن لجنة الانتخابات أيضا عن الانتخابات الفرعية لثلاثة مقاعد في مجلس النواب (لوك سابها) وهو الغرفة الأدنى من البرلمان وما لا يقل عن 47 مقعدا في الجمعية التشريعية كانت شاغرة لأسباب مختلفة.