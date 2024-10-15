جولدمان ساكس ترفع توقعات النمو الاقتصادي للصين

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رفعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية توقعاتها للنمو الاقتصادي للصين لعامي 2024 و2025، استنادا إلى التدابير الأخيرة التي اتخذتها البلاد لدعم النمو.

وتوقعت المؤسسة الاستثمارية أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سيتوسع بنسبة 9ر4% في عام 2024، بارتفاع عن التوقع السابق الذي كان 7ر4%، وفقا لتقرير صادر عن جولدمان ساكس، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي الوقت نفسه، توقعت جولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7ر4% في العام المقبل، بزيادة عن التوقع السابق والبالغ 3ر4%.

وقال اقتصاديون في جولدمان ساكس: "تشير الجولة الأخيرة من التحفيز في الصين بوضوح إلى أن صناع السياسات قد أجروا تحولات في إدارة السياسات الدورية وزادوا تركيزهم على الاقتصاد."

وسجلت الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر5% في عام 2023، وحددت هدفا للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% لعام 2024.