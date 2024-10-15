استمرار تراجع أسعار النفط مع أنباء تراجع إسرائيل عن استهداف المنشآت النفطية الإيرانية

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي على خلفية التقارير التي تتحدث عن عدم اعتزام إسرائيل مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية في إطار ردها العسكري على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في أول أكتوبر الحالي.

وتراجع سعر خام برينت القياسي للنفط العالمي في بداية تعاملات اليوم بنسبة 3%، تقريبا إلى نحو 75 دولارا للبرميل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2%. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 72 دولارا للبرميل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

يأتي ذلك في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مصادر مطلعة القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن بلاده ستستهدف في ردها على الهجوم الإيراني منشآت عسكرية وليست منشآت نفطية، ولا نووية.

في المقابل فإن تعهد الحكومة الصينية بتقديم المزيد من الدعم لقطاع العقارات المتعثر والإشارة إلى زيادة الاقتراض الحكومي، دون الكشف عن إجراءات محددة لتحفيز الاستهلاك في الصين في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات التجارة الخارجية للصين الصادرة اليوم تباطؤ غير متوقع لنمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي، ساهم في استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.

وبحلول الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برينت بنسبة 3% إلى 11ر75 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1ر3% إلى 57ر71 دولار للبرميل تسليم نوفمبر.