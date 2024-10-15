سيد علي ينتقد الجامعة العربية بسبب العدوان على غزة ولبنان: ولا حس ولا خبر



انتقد الإعلامي سيد علي، جامعة الدول العربية لما اعتبره من غياب دورها إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «فيه مبنى يقع في ميدان التحرير اسمه مبنى جامعة الدول العربية.. لا حِس ولا خبر».

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط دبلوماسي قدير وتخرج من مدرسة الدبلوماسية المصرية، متابعًا: «أحيانًا يكون كلام أبوالغيط صحيحًا لكن ربما ليس هو الوقت المناسب».

وتابع موجهًا رسالة إلى أبوالغيط قائلًا: «عندي كلام كتير، لكن محبتي لك تمنعني من أن أقول أكثر من ذلك».

وكرّر بأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تكون صحيحة، لكن يجب أن تُقال في الوقت الصحيح.