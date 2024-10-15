 سيد علي ينتقد الجامعة العربية بسبب العدوان على غزة ولبنان: ولا حس ولا خبر - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 9:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

سيد علي ينتقد الجامعة العربية بسبب العدوان على غزة ولبنان: ولا حس ولا خبر

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 8:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 8:59 م


انتقد الإعلامي سيد علي، جامعة الدول العربية لما اعتبره من غياب دورها إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وقال خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «فيه مبنى يقع في ميدان التحرير اسمه مبنى جامعة الدول العربية.. لا حِس ولا خبر».

وأضاف أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط دبلوماسي قدير وتخرج من مدرسة الدبلوماسية المصرية، متابعًا: «أحيانًا يكون كلام أبوالغيط صحيحًا لكن ربما ليس هو الوقت المناسب».

وتابع موجهًا رسالة إلى أبوالغيط قائلًا: «عندي كلام كتير، لكن محبتي لك تمنعني من أن أقول أكثر من ذلك».

وكرّر بأن هناك الكثير من الأشياء التي قد تكون صحيحة، لكن يجب أن تُقال في الوقت الصحيح.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك