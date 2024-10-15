بنك أوف أمريكا يؤكد استفادة الشركات من خفض الفائدة

قال المحللون في بنك أوف أمريكا إن نتائج الربع الثالث من العام الحالي الصادرة في الأسبوع الماضي أظهرت استفادة الشركات الأمريكية من تراجع أسعار الفائدة في بداية دورة تخفيف السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وأضاف محللو بنك أوف أمريكا وبينهم أوهسونج كوون وسافيتا سبرامانيان في مذكرة للعملاء نشرت اليوم الاثنين، إن تخفيف ضغوط أسعار الفائدة ظهر في زيادة الاكتتاب في الأوراق المالية، وطلبات الرهن العقاري، ونشاط إعادة التمويل، فضلاً عن علامات على توقف تباطؤ قطاع التصنيع.

في الوقت نفسه، استفادت من تحسن أداء الشركات نتيجة انخفاض ضغوط أسعار الفائدة، في حين زادت رسوم إدارة عمليات طرح الأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال تقرير بنك اوف امريكا إن انخفاض الفائدة وتراجع الرياح المعاكسة الناجمة عن تقليص المخزونات من شأنه أن يدفع نشاط التصنيع إلى النمو في العام المقبل، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات والرافعة المالية التشغيلية وزيادة هوامش الأرباح.

وذكرت بلومبرج أن الشركات المدرجة على مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية والتي أعلنت نتائجها ربع السنوية خلال الأسبوع الماضي سجلت زيادة في أرباحها بنسبة 3% عن الربع الثاني وبنسبة 5% عن تقديرات المحللين.