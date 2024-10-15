السكرتير العام المساعد للإسماعيلية يتابع استعداد السيارات والمعدات لفصل الشتاء

أجرى اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للإسماعيلية، جولة لتفقد عناصر الطوارئ بالمحافظة، لمراجعة السيارات والمعدات استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

اصطفت السيارات في أماكن عملها تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الطوارئ بالشركات المقدمة للخدمات.

وأكد اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية للطوارئ، استخدام تقنيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء في التدريب العملي، لتوجيه الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ إلى أماكن انتشارها، بالتنسيق مع مديري الجهات التنفيذية بالمحافظة، وفق الخطة المعدة مسبقًا بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية.

ووجه اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة تجهيزات معدات وآلات الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بالإضافة إلى شركات المرافق العامة، لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.