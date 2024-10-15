ميقاتي: لن نطلب انعقاد مجلس الأمن قبل توافق دولي على مشروع القرار خشية استخدام الفيتو

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عدم وجود مخاوف لديه من فرض العدو الإسرائيلي حصارا على لبنان، سواء كان بحريا أو عبر استهداف المطارات، قائلا: «حتى الآن، ليس لدي خوف من هذا الموضوع، خاصة وأننا نمنع أي ذريعة قد تسبب في حدوث ذلك».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن الحراك الدبلوماسي مستمر على مستوى مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، مؤكدا أن «الجهود لم تنجح بعد في فرض وقف إطلاق نار».

وأشار إلى أن دعوة مجلس الأمن لتنفيذ القرار 1701، لم ترتق إلى وقف إطلاق النار؛ بل اقتصرت على الدعوة إلى احترام بنود القرار الذي ينص على وقف الأعمال الحربية، متابعا:« نحن نريد تأكيدا أكثر على وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 كاملا، وتعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني؛ من أجل القيام بواجبه وفقا للقرار الأممي».

وأوضح أن الحكومة تجري اتصالات مكثفة لبحث الآليات لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن لبنان لن يتقدم بأي مشروع قرار لمجلس الأمن قبل التأكد من وجود توافق دولي حوله؛ تجنبا لأي فيتو محتمل.

وقال: «نحن لن نخطو خطواتنا ونطلب من مجلس الأمن الانعقاد بشأن مشروع قرار لحين يكون هناك نوع من موافقة دولية عليه، لا نريد أن نضع أي مشروع قرار ولا يكون ناجحا على طاولة مجلس الأمن، رغم أن معظم أعضاء مجلس الأمن متعاطفون مع لبنان ويريدون ذلك؛ لكننا نخشى من استخدام فيتو معين».