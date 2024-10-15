معدل نمو الناتج المحلي الإسرائيلي يواصل التراجع على خلفية حرب غزة

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وبحسب وكالة «رويترز»، ذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق، و1.2% التي أعلن عنها في أغسطس.

والخميس الماضي، قالت وزارة المالية الإسرائيلية، إن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليار شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحرب ضد غزة ولبنان.

وارتفع العجز في الأشهر الاثني عشر حتى سبتمبر إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.3% على أساس سنوي في أغسطس، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.