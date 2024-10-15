تركيا: تحييد عنصرين من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد عنصرين اثنين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الانفصالي في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الإرهابيين تم تحييدهما في منطقة هاكورك.وشددت على استمرار العمليات العسكرية بكل تصميم حتى تحييد آخر إرهابي".

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كيه كيه " في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.











