دراسة: ألمانيا تحتل مرتبة متدنية دوليا في عدد القيادات النسائية بالشركات

في الإدارات العليا للشركات الأربعين الكبرى المدرجة في مؤشر "داكس" الألماني للأسهم، شكلت النساء نحو ربع الأعضاء في مجالس الإدارات، إلا أن هذه النسبة تعتبر متدنية عند المقارنة الدولية.

وحتى الأول من سبتمبر الماضي، شكلت النساء 7ر24% من أعضاء مجلس إدارة الشركات الأربعين الكبرى المسجلة في داكس، وهي نسبة أدنى بكثير من بريطانيا التي سجلت 1ر32%، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "أولبرايت" اليوم الثلاثاء.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بنسبة 1ر30%، تليها فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 8ر28%، والسويد في المرتبة الرابعة بنسبة 2ر28%.

وأظهرت الدراسة أن بولندا فقط كان أداؤها أسوأ من ألمانيا، حيث بلغت نسبة أعضاء مجلس الإدارة من النساء 2ر18%. وكان الوضع أفضل قليلا بين مجالس الإشراف لشركات داكس، حيث كان أربعة من كل 10 أعضاء من الإناث.

وبالنظر إلى جميع الشركات الـ 160 المدرجة في مؤشرات الأسهم الألمانية "داكس" و"إم داكس" و"إس داكس"، ارتفعت نسبة النساء في مناصب مجالس الإدارات بمقدار 3ر2 نقطة مئوية إلى 7ر19% خلال عام واحد. وكانت هذه زيادة أضعف من التي تم رصدها في الدراسة السابقة، والتي بلغت 2ر3 نقطة مئوية.

وفي لجان الرقابة بجميع الشركات المسجلة في مؤشرات "داكس" بلغت نسبة الأعضاء من الإناث حتى أول سبتمبر الماضي 37%. ولم يتغير الوضع في المناصب العليا إلا قليلا، حيث لا يزال هناك 10 رئيسات لمجالس الإشراف وسبع رئيسات تنفيذيات.



