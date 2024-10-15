الأمم المتحدة: إسرائيل أصدرت أوامر إخلاء عسكرية تؤثر على أكثر من ربع لبنان

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الثلاثاء، إن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين، أصدرت أوامر إخلاء عسكرية تؤثر على أكثر من ربع البلاد.

وقالت ريما جاموس أمصيص، مديرة المفوضية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في جنيف إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لـ20 قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد يخضع لأوامر إخلاء الآن.

وأضافت: "الناس يستجيبون لهذه الأوامر، ويفرون دون شيء معهم تقريبا".

وسبق أن أعلنت الحكومة اللبنانية، أن الغارات الإسرائيلية تمخضت عن مقتل 2309 أشخاص على الأقل في عام من القتال، ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص.

وقُتل أغلب هؤلاء منذ أواخر سبتمبر بعد أن وسّعت إسرائيل حملتها العسكرية. فيما قالت إسرائيل إن نحو 50 إسرائيليا، من الجنود والمدنيين، قُتلوا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال خلال زيارة لقاعدة عسكرية في وسط إسرائيل استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة الأحد مما أدى لمقتل أربعة جنود، إن إسرائيل ستواصل مهاجمة الحزب بلا رحمة في أي مكان في لبنان، حتى في بيروت.