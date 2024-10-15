دقيقة حداد بجامعة المنصورة الأهلية على ضحايا حادث جامعة الجلالة

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الوقوف دقيقة حداد على أرواح عدد من طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم وقع مساء أمس للحافلة التي كانت تقلهم عائدين إلى أماكن سكنهم، بعد انتهاء يومهم الدراسي، وأدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين.

جاء ذلك بمشاركة عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كلية الطب والطلاب بالكليات المختلفة.

ونعى رئيس الجامعة، باسمه وبالإنابة عن مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية المجلس الأكاديمي وجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الطلاب الذين وافتهم المنية، ببالغ الحزن والأسى.

وأعرب عن تضامن جامعة المنصورة الأهلية مع أسرة جامعة الجلالة في هذا المصاب الأليم، مقدما صادق التعازي إلى الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وأسر الضحايا وزملائهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى، ويلهم أهلهم وذويهم وأساتذتهم وزملاءهم الصبر والسلوان.