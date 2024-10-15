تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا الأربعاء، أعمال الاجتماع الـ89 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

ويضم المكتب التنفيذي كل من البحرين والسعودية وسوريا والعراق وفلسطين وقطر وجمهورية القمر المتحدة والمغرب.

وسيناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها آخر المستجدات بشأن عقد مؤتمر الإسكان العربي الثامن وموضوعه "العمران المستدام: تحديات وآمال واعدة" خلال الفترة 17-19 ديسمبر المقبل بالعاصمة الجزائر، واختيار موضوع شعار يوم الإسكان العربي للعام 2025.

كذلك التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، وكذلك أهم التجارب في الدول العربية حول السكن الاجتماعي، وأهم التجارب حول المشاريع الرائدة في الدول العربية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير.

ويتناول المكتب أيضاً دعم الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم اليمن في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.



