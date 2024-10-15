لبنان يرسل شكوى إلى مجلس الأمن بشأن آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع التعليمي

تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الإثنين، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان، داعية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم إن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك قدمت أيضا شكوى ثانية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان".

وحث لبنان في الشكوى التي قدمها "الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه، والذي أدى إلى حرمان مليون وأربعمئة ألف طالب تقريبا من حقهم الأساسي في التعلّم، مما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب ويؤثر سلبا على حالتهم النفسية، فضلا عن الآثار طويلة الأمد على مستواهم الأكاديمي".

وأورد لبنان في الشكوى "معطيات وأرقام عن عدد التلامذة والأساتذة النازحين في قطاعي التعليم الرسمي والخاص وفي مختلف مراحل وفئات التعليم، كما فنّد عدد المدراس والجامعات والمباني التعليمية التي خرجت عن خدمتها الأساسية وتحوّلت الى مراكز إيواء للنازحين في مختلف المناطق اللبنانية".

وناشد لبنان " المجتمع الدولي التحرك فورا لضمان وقف العدوان وحماية حق التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل مستقر وآمن للبلاد وكوسيلة لتعزيز ثقافة التنمية والسلام".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، كما شن الجيش الإسرائيلي ما وصفه بعملية برية محدودة لاستهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وأسفرت الغارات والعملية البرية عن تدمير هائل للمباني والبنية التحتية وسقوط عشرات القتلى والجرحي ونزوح هائل للسكان.