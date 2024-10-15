الرئيس الإندونيسي يدين الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام في لبنان

أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، إدانة شديدة لإسرائيل بعد هجومها على قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي أسفرت عن إصابة ثلاثة إندونيسيين.

وكان الجنود يخدمون ضمن قوات اليونيفيل التي تأسست في 1978 لمراقبة وقف الأعمال العدائية في المنطقة وضمان أمن الحدود اللبنانية الإسرائلية.

وقال جوكو في بيان تم نشره على قناة الأمانة العامة للرئاسة عبر موقع يوتيوب: "ندين (الهجوم) بشدة. لا يجب مهاجمة قوات حفظ السلام ورغم ذلك أصيبوا في هذا الهجوم".

يشار إلى أن جنديين إندونيسيين بالقوات أصيبا في 10 أكتوبر أثناء هجوم إسرائيلي على موقع لليونيفيل في الناقورة، وهي بلدة ساحلية جنوبي لبنان، وفقا لوزارة الخارجية الإندونيسية.