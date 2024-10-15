«كاف» يتخذ قرارا بشأن مباراة ليبيا ونيجيريا

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرارًا بشأن مباراة ليبيا ونيجيريا، التي كان من المقرر أن تجرى مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ووفقًا لشبكة «بي إن سبورتس» الإخبارية، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إلغاء المباراة بعد مغادرة بعثة المنتخب النيجيري مساء الإثنين، العاصمة الليبية.

منتخب نيجيريا واجه صعوبات بعد وصوله مطار الأبرق تتعلق بتعديل مسار رحلته بجانب تعطل الإجراءات داخل المطار ليقرر المنتخب عدم خوض المباراة.

وكان «كاف» أعلن أمس الإثنين بدء تحقيقاته في أزمة منتخب نيجيريا التي صاحبت وصوله للأراضي الليبية، وكلف كاف لجنة الإنضباط للتحقيق في الظروف التي عاشها المنتخب النيجيري

وتواصل مسؤولو الإتحاد الإفريقي مع السطات الليبية والنيجيرية بعد إخطاره بأن بعثة نيجيريا عالقة في مطار تم توجيههم إليه من جانب السلطات في ليبيا.

وتحقق لجنة الانضباط في جميع الملابسات قبل اتخاذ إجراءاتها ضد الأطراف التي يثبت انتهاكها للوائح والقوانين الخاصة للكاف.