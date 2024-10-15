 مدير الدفاع المدني بشمال غزة: الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف للسكان المحاصرين والضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير الدفاع المدني بشمال غزة: الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف للسكان المحاصرين والضحايا

غزة - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 6:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 6:54 م

أكد أحمد الكحلوت مدير جهاز الدفاع المدني بشمال قطاع غزة، تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف، ومنعه وصولها للسكان المحاصرين، أو انتشالها جثث الشهداء والمصابين، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال الكحلوت، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي متواصلة بحق سكان محافظة شمال القطاع لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط حصار مشدد يحول دون إدخال المواد التموينية والمستلزمات الطبية.

وشدد على إمعان الاحتلال في ارتكاب جرائمه بحق المدنيين، وتضييقه الخناق عليهم، ووصول آلياته داخل المربعات السكنية مما يهدد حياة المئات.

وحذر من استمرار استهداف طواقم الإنقاذ ومنعها من الوصول لجثامين الشهداء، وأيضا المصابين الذين ينزفون داخل منازلهم.

كما نوه مدير جهاز الدفاع المدني بشمال القطاع، بمنع الاحتلال إدخال الوقود الخاص بمركبات الإنقاذ والإسعاف، وفرضه حصارًا مشددًا يحول دون دخول أي من متطلبات المعيشة للسكان المحاصرين في بيوتهم.

جدير بالذكر أن العدوان على شمال غزة تسبب باستشهاد أكثر من 340 شخصا، وإصابة المئات، مع تسجيل انهيار المنظومة الصحية.

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