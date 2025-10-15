 أوكرانيا تأمر بقطع الكهرباء بشكل طارئ ردا على الهجمات الروسية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا تأمر بقطع الكهرباء بشكل طارئ ردا على الهجمات الروسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 9:25 م

أصدرت وزارة الطاقة في كييف أوامر عبر تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء بقطع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء أوكرانيا بعد هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وتم استبعاد بعض أجزاء من منطقة تشيرنيهيف شمال شرق كييف، حيث يتم تنفيذ قطع منتظم للكهرباء لعدة ساعات بالفعل، إلى جانب منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي تشهد قتالا شديدا.

وحثت الوزارة السكان على توفير الطاقة.

وتنخفض درجات الحرارة خلال الليل في أجزاء كثيرة من أوكرانيا إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وقد تأخرت بداية موسم التدفئة في العديد من المدن نتيجة الهجمات المتكررة من المسيرات والصواريخ الروسية على البنية التحتية للطاقة. ويستخدم العديد من سكان المدن الكهرباء لتدفئة مساكنهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك