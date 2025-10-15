 رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم - بوابة الشروق
أصبح النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بعد تسجيله هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام المجر بعد مرور 22 دقيقة من مباراة الفريقين، يوم الثلاثاء.

ورفع رونالدو البالغ من العمر 40 عاما رصيده إلى 40 هدفا في تصفيات كأس العالم، ليعادل بذلك الرقم القياسي المُسجل باسم لاعب غواتيمالا السابق كارلوس رويز.

وأضاف كريستيانو هدفا ثانيا لتتقدم البرتغال بنتيجة 2 - 1 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 41 هدفا في 50 مباراة بتصفيات كأس العالم.

ووصل رونالدو أيضا إلى 143 هدفا في مسيرته مع البرتغال، ليعزز بذلك رقمه القياسي.


