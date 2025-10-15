 اليوم.. رئيس الجزائر يكرم منتخب بلاده عقب التأهل إلى المونديال - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:46 ص القاهرة
الجزائر - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 11:32 ص

يقيم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، حفل استقبال على شرف منتخب بلاده لكرة القدم عقب تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الجزائري التصفيات الأفريقية في صدارة المجموعة السابعة برصيد 25 نقطة متقدمة بفارق 7 نقاط عن أوغندا وموزمبيق؛ ليحجز مقعده في المونديال للمرة الخامسة بعد دورات 1982، و1986، و2010، و2014.

ومن المنتظرأن يكرم الرئيس تبون، زملاء القائد رياض محرز، والمدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش، وأعضاء جهازه التعاون.

وينتظر ان يكون من بين المكرمين، الرياضيين الذين تألقوا خلال العام الجاري، بينهم العداء جمال سجاتي، نائب بطل العالم في سباق 800 متر، ومنتخب كرة السلة رجال، بطل العربن و10 أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة ( 8 من ألعاب القوى، ولاعبين اثنين من الجودو).

