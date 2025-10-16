تقدم 67 مرشحا بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب في أسوان

أنهت لجنة تلقّي طلبات المرشحين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، ومقرها محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، أعمالها اليوم الأربعاء، لليوم الثامن على التوالي والأخير، بتقديم أوراق 13 مرشحًا جدد لخوض الانتخابات.

وجاءت 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، تضمنت دوائر: مرشح واحد جديد في دائرة أسوان، و7 مرشحين جدد في إدفو، و4 في نصر النوبة، ومرشح واحد في كوم أمبو.

وتلقت لجنة طلبات المرشحين في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بمحكمة أسوان الابتدائية، تحت رئاسة المستشار إيهاب عبد الفتاح خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية عدد من المستشارين، بجانب عدد من الموظفين المسؤولين عن تقديم أوراق المرشحين عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبلغ العدد الإجمالي بعد تقديم 13 مرشحًا جديدًا لأوراقهم لخوض انتخابات النواب، 67 مرشحًا منذ أول يوم لفتح باب تلقّي الطلبات حتى اليوم الأربعاء، ويُعد اليوم الثامن والأخير حسب المدة التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما جاء إجمالي الأشخاص الذين تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات النواب لعام 2025 في أسوان كالتالي: دائرة أسوان ودراو (الدائرة الأولى): 19 مرشحًا.

كما استقر بالدائرة الثانية في مركز كوم أمبو، عدد المرشحين الذين تقدموا لانتخابات النواب عند نفس الرقم وهو 5 مرشحين، أما الدائرة الثالثة وهي دائرة نصر النوبة، فوصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات حتى الآن إلى 20 مرشحًا، أما الدائرة الرابعة والأخيرة، وهي دائرة مركز إدفو، فتقدم فيها 23 مرشحًا حتى الآن.