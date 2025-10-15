الإمارات وقبرص تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

بحث وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري، اليوم الأربعاء، مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جيورجوس باباناستاسيو، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين الإمارات وقبرص، وتطوير مسارات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والابتكار وريادة الأعمال لا سيما في الأنشطة والقطاعات المستدامة، لدعم النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتبادلة في البلدين.

وناقش الجانبان في دبي سبل تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أسواقهما، وتسهيل فرص الاستثمار والتجارة، وآفاق الشراكة في القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات الاهتمام المشترك. كما ناقشا فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتعليم، والنقل، والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز تنفيذ مخرجات منصة "إنفستوبيا المتوسط" للاستثمار والتعاون الاقتصادي، التي أطلقتها الإمارات في قبرص ضمن مبادرة "إنفستوبيا" العالمية، ويكرس موقع الإمارات وقبرص كمركزين إقليميين للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتقنيات المستقبلية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشار عبدالله بن طوق إلى أن التعاون بين البلدين يجسد نموذجاً متقدماً يعبر عن الرؤية المشتركة في دعم التحول نحو اقتصاد مرن ومستدام، منخفض الانبعاثات وأكثر اعتماداً على التكنولوجيا النظيفة، مؤكداً أن اللقاء يمثل خطوة عملية للبناء على مخرجات إنفستوبيا المتوسط وتعزيز الشراكات التي انبثقت عنها، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والاقتصاد الدائري، وريادة الأعمال، والابتكار في التقنيات المستدامة.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع جهود الإمارات في ترسيخ ممارسات الاستدامة في منظومتها الاقتصادية، ومستهدفات أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، الرامية إلى تطوير سياسات للاقتصاد الدائري في أربع قطاعات حيوية: النقل والتصنيع والغذاء والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل تطوير بيئة أعمال مرنة تمكن رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الابتكار في مجالات الاقتصاد الأخضر.

وتحتضن الأسواق الإماراتية نحو 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة متنوعة، فيما تعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات استثمارية متقدمة في القارة الأوروبية.