مارك روته: المزيد من حلفاء الناتو سيمولون شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن يمول الحلفاء الأوروبيون المزيد من شحنات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

وأوضح روته للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، أن عددا من الدول تعهدت بالفعل بتقديم ملياري يورو "2.3 مليار دولار" عبر ما يطلق عليه مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية "بيرل" التي تم إطلاقها في أغسطس.

وأوضح: "لدى اليوم كل الأسباب للاعتقاد أن العديد من الدول الأخرى ستنضم".

وأشار إلى أن الأسلحة تتضمن "أشياء ضرورية، من بينها أنظمة دفاع جوي وصواريخ اعتراضية بالأخص" وهي "مهمة من أجل أوكرانيا كي تتأكد من سكانها المدنيين وبنيتهم التحتية الأساسية محمية بأكبر قدر ممكن في مواجهة الهجوم الروسي المستمر".

وتوفر مبادرة "بيرل" ذخيرة أمريكية الصنع وأسلحة يشتريها الحلفاء الأوروبيون وكندا ثم يتيحوها لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث: "نتوقع اليوم أن تتبرع المزيد من الدول بالمزيد، وأن يشتروا أكثر لإمداد أوكرانيا (بالسلاح) لتضع نهاية سلمية لذلك الصراع".