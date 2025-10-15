توقيع اتفاقية خاصة بإنشاء مكتب للبنك الدولي في دولة قطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مكتب له بالدوحة يخدم دولة قطر ويدعم المنطقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية الاقتصادية في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدا لحرص دولة قطر على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات المالية العالمية، وتسريع تنفيذ برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ويوفر إنشاء مكتب البنك الدولي في قطر منصة متقدمة لتبادل الخبرات الفنية والمالية، مع المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف.