متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة: نحتاج دعم القطاع الصحي والإغاثي بشكل كامل

شدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمر، على الحاجة لدعم القطاع الصحي والإغاثي بشكل كامل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، إن القطاع يعاني من عدة مشكلات جراء العدوان، منوهًا أن خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة من أبرز التحديات.

وأضاف: «نحتاج دعم القطاع الصحي بشكل كامل، هناك شبه تدهور في المنظومة الصحية بما ينعكس سلبًا على حياة 350 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة».

وأشار إلى أن «هناك 14 ألف حالة خطرة لا تتوفر لهم خدمات علاجية في مستشفيات القطاع، وفي حاجة ماسة لتلقي العلاج في الخارج».

وذكر أن مئات الآلاف من السكان بلا مأوى ويعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، مرحبًا في الوقت نفسه، بالجهود المصرية المبذولة لتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية وإيصالها لأهل القطاع.

وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع الجميع من أجل إيصال المساعدات للمستحقين، والتخفيف من حدة المعاناة التي لحقت بمئات الآلاف من العائلات.