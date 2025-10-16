الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب في مدغشقر

أدان الاتحاد الأفريقي الانقلاب فى دولة مدغشقر وأعلن عن تجميد عضويتها به، وذلك في الوقت الذي قال فيه زعيم الانقلاب العسكري لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء إنه "يتولى منصب الرئيس" وأن القوات المسلحة ستكون مسؤولة عن الجزيرة الأفريقية لمدة تصل إلى عامين قبل إجراء أي انتخابات.

وقال الكولونيل مايكل راندريانرينا، الذي قاد التمرد الذي أطاح بالرئيس أندري راجولينا أمس الثلاثاء بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادها الشباب، في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه السلطة إنه يتوقع أن يؤدي اليمين كزعيم جديد للبلاد في الأيام القليلة المقبلة.

وقال راندريانيرينا في ثكنات وحدته بينما كان يحيط به زملاؤه الضباط: "يجب أن يكون هناك أداء لليمين" لجعل منصبه رسميا. مضيفا "سنبقى هنا لمدة 18 شهرا على الأقل، وعامين على الأكثر."