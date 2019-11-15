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رئيسة بوليفيا المؤقتة تهدد بمحاكمة موراليس إذا عاد للبلاد مرة أخرى

رئيسة بوليفيا المؤقتة جينين أنيز
رئيسة بوليفيا المؤقتة جينين أنيز
لاباز - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 7:40 م

هددت رئيسة بوليفيا المؤقتة يانين آنيز، اليوم الجمعة، الرئيس المستقيل ايفو موراليس بمحاكمته بشأن "التزوير الانتخابي" إذا عاد للبلاد مرة أخرى.

وقالت آينز - خلال مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن موراليس سوف يتعين عليه "الرد على العدالة بشأن التزوير الانتخابي" إذا ما عاد إلى بوليفيا مرة أخرى، مؤكدة أنه "غادر من نفسه ولم يطردْه أحد".

كانت رئيسة بوليفيا المؤقتة قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته أمس أن موراليس ونائبه الفارو جارسيا لن يُسمح لهما بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة في بوليفيا والتي لم يتحدد موعدها.

يشار إلى أن موراليس ونائبه أعلنا استقالتهما في أعقاب نشر تقرير عن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي جرت في العشرين من أكتوبر الماضي، كما لم تعلن رئيسة بوليفيا المؤقتة حتى الآن عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتي يتعين طبقا للدستور إجراؤها في غضون 90 يوما من إعلانها الثلاثاء الماضي شغل منصب الرئاسة بشكل مؤقت.


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