سانا: الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي بريف تل تمر

تخوض وحدات من الجيش العربي السوري، اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية على مشارف قرية المناخ بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.



وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، - بأن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المتمركزة في قرية المناخ بريف تل تمر الشمالي الشرقي شمال غرب الحسكة.



وأشارت إلى أن الاشتباكات توسعت لاحقا لتشمل الأسلحة الثقيلة ولا سيما سلاح المدفعية مع تقدم ملحوظ لوحدات الجيش باتجاه تحصينات قوات الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية على أطراف القرية بالتوازي مع تكثيف قوات الاحتلال التركي قصفها بسلاح المدفعية المباني السكنية في عدة قرى بريف تل تمر.



واحتلت قوات النظام التركي ومرتزقته قرية العريشة بريف رأس العين بعد استهدافها بضربات مكثفة من سلاح المدفعية تبعه هجوم إرهابي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة ومدافع الهاون على القرية.