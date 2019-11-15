السعودية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطويرها في المجالات كافة

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتطويرها في المجالات كافة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي أوضح خلال جلسة الحوار مع بعثة علاقات شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: إن علاقات طويلة الأمد تربط المملكة ودول منطقة الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1967م وإنه يوجد تقارب شديد في مجموعة من القضايا، على أساس الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة لمواصلة هذه الروابط على عدد من المستويات، لقد شددنا على تعميق هذه العلاقة من خلال تأسيس بعثتنا إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز مناقشاتنا الثنائية، وتعزيز الاتصالات بين الأفراد وكذلك بناء الجسور بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأوروبية، مضيفَا أن المملكة تقدم حاليًا رؤية 2030 التي تُعدّ مخططًا لأمة طموحة، وتعبر عن أهداف طويلة الأجل وهي مبنية على نقاط القوة والقدرات الفريدة للمملكة.



وأوضح أن رؤية 2030 توجه تطلعات المملكة نحو مرحلة جديدة من التنمية - لإرساء مجتمع نابض بالحياة يمكن لجميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم، لتحقيق النجاح في اقتصاد مزدهر مع إصلاحات كبيرة في عدد من الجوانب.



وأشار إلى أن المملكة والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، إذ يعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، مبينًا أن إجمالي تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في عام 2018م بلغ 61.03 مليار يورو، والهدف هو مضاعفة هذا الرقم.



وقال السفير العريفي: إن المملكة محظوظة برئاسة مناسبة مهمة وهي قمة مجموعة العشرين وأن استضافتها لها أهمية كبيرة للمملكة، موضحًا أن هذه القمة حيوية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأن المملكة ستحاول استكشاف طرق جديدة للتعاون الاجتماعي والاقتصادي مع دول مجموعة العشرين.

وأوضح أن اقتصادنا سيوفر الفرص للجميع - رجالًا ونساءً وشبابًا وكبارًا - حتى يسهموا في أفضل قدراتهم، مضيفًا أن شبابنا أحد أهم أصولنا وسنضمن تطوير مهاراتهم ونشرها بشكل صحيح.