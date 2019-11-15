أكدت تونس مجددا موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية - في بيان، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ31 لإعلان قيام دولة فلسطين - التزام تونس بمواصلة الإسهام الفاعل في الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف مسار سلام حقيقي يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني من منطلق تمسكها بالسلام العادل والشامل الذي يكفل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن تونس تندد باستمرار الممارسات العدوانية للاحتلال والإمعان في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية التي تكرس سياسة الأمر الواقع في اعتداء صارخ على القانون الدولي واتفاقات عملية السلام.

وطالبت تونس، مجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية بتحمل مسئولياتها لوقف الاعتداءات الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب لفلسطيني الأعزل، ومخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية والقانونية للقدس وبقية الأراضي المحتلة واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وبناء المستوطنات في تحد صارخ للقرارات الأممية والقوانين والأعراف الدولية.