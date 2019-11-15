الحريري يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع الإيطالي

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري مساء الخميس، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني التعاون العسكري بين لبنان وإيطاليا، فيما قام الجيش اللبناني بفتح معظم الطرقات التي أغلقها المحتجون في العديد من المناطق اللبنانية.

وتناول اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين وبرامج التعاون العسكري القائمة بين لبنان وإيطاليا".

وقام الجيش اللبناني بعد ظهر اليوم بفتح معظم الطرقات، لكن المتظاهرين أعادوا إغلاق بعضها مساء أمس.

وقطع المتظاهرون الطريق عند تقاطع الشيفروليه في بيروت مساء أمس، بعد فتحه من قبل الجيش، ولكن الجيش أعاد فتحه من جديد.

كما قطع المتظاهرون جسر الرينج مساء اليوم حيث افترشوا الطريق بأجسادهم.

ولا تزال الطرقات في البقاع شرق لبنان مقطوعة، حيث أعاد المتظاهرون قطع طريق المدينة الصناعية في زحلة بالإطارات المشتعلة، بعد أن فتحها الجيش، وقطعت الطريق عند مفرق قب الياس إضافة إلى عدد من الطرقات الفرعية، وقد حاول الجيش اللبناني فتح الطريق في منطقة تعلبايا في البقاع بعد ظهر اليوم لكن المتظاهرين واجهوا الجيش برمي الحجارة ورفضوا فتح الطريق.