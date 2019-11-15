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ينظم المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية، المسابقة الأولى بعنوان "الشيف الصاعد 2019"، يوم السبت المقبل.

ويشارك في المسابقة كل من: كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، كلية إدارة الفنادق جامعة فاروس، مركز الضيافة البحرية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث"، المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط.

تأتي المسابقة بإشراف الدكتورة جيلان الدمرداش عميد المعهد، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور منا بركات أستاذ الدراسات الفندقية والعميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، بمشاركة أشهر الطهاة من جمعية الطهاة المصريين.