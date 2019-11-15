مدير المخابرات العامة الروسية يستبعد تمديد معاهدة «نيو ستارت» مع واشنطن

استبعد مدير المخابرات العامة الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الجمعة، مسألة تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال ناريشكين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية"، إنه لن يتم على الأرجح تمديد معاهدة نيو ستارت بين موسكو وواشنطن، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحياتها في الـ21 من فبراير المُقبل.

ويرى المسؤول الروسي البارز أن روسيا ملزمة بتعزيز إمكانياتها الدفاعية، في ظل السياسات الأمريكية الحالية، موضحًا: "أن الأفعال الأمريكية بمثابة تقويض لنظام الأمن العالمي، إذ تتخذ روسيا خطوات حازمة في سبيل حماية اتفاقية الحد من التسلح، لكننا غير قادرون على إجبار واشنطن وحلفائها على الامتثال بها".

وأضاف: "نحن ملزمون، في ظل الموقف الراهن الذي ينذر بالقلق، ببذل الجهود الرامية إلى تعزيز إمكانات بلدنا الدفاعية، فحسب القول السائد:(إن أردت السلام، فاستعد للحرب)".

وتعد معاهدة نيو ستارت الموقعة عام 2010 هي آخر معاهدة كبيرة للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وهي تحد من عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية، التي يمكن لأكبر قوتين نوويتين في العالم نشرها، وعلى الرغم من انتهاء صلاحيتها عام 2021، فإن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن خطط لتمديد الاتفاقية.